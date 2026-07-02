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НовостиОбщество2 июля 2026 13:14

35-градусная жара сохранится в Белгородской области 3 июля

Днем в регионе обещают кратковременные дожди, местами с грозами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
35-градусная жара сохранится в Белгородской области 3 июля

35-градусная жара сохранится в Белгородской области 3 июля

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июля, на территории Белгородской области сохранится жаркая погода. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. А вот в дневное время в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди, местами с грозами.

Новью слабый ветер, днем переменных направлений от 5 до 10 метров в секунду. При грозах порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

По области ночью температура воздуха будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла, днем ожидается от +29 до +34 градусов, местами – до +35 градусов.

В областном центре ночью от 19 до 21 градуса тепла. Днем столбики термометров покажут +31…+33 градуса.

Старайтесь как можно реже бывать на жаре, избегайте обезвоживания. Носите легкую и светлую одежду, не забывайте о головном уборе.