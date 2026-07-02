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НовостиПолитика2 июля 2026 12:48

Ракетная опасность во второй раз за день объявлена в Белгороде

Жителям необходимо пройти в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Жителям необходимо оставаться в укрытии

Жителям необходимо оставаться в укрытии

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде во второй раз за день 2 июля объявили ракетную опасность. Система оповещения сработала в областном центре в 15:45.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность. Не выходите из дома и не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь дома, перейдите в комнату со сплошными стенами, где нет окон.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

В оперативном штабе региона также сообщается, что ракетная опасность объявлена по всей территории Белгородской области.

Отбой ракетной опасности в 16:06.