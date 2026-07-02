В Белгороде в рамках капремонта на 95% выполнен демонтаж в школе №46

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде приступили к капитальному ремонту школы №46. Которая была построена в 1995 году. На сегодняшний день подрядная организация уже на 95% выполнила демонтажные работы. Параллельно идет подготовка инженерных систем: работы по водоснабжению, электрике и теплоснабжению выполнены на 40%.

На днях мэр Белгорода Валентин Демидов побывал на объекте. Здесь ежедневно работают порядка 35 специалистов. В рамках капремонта на объекте планируют обновить фасад, кровлю и инженерные системы, провести внутреннюю отделку, а также благоустроить прилегающую территорию. Планировку, цветовые и функциональные решения архитекторы обсуждали с коллективом школы.

- Сохраняя уникальную архитектуру и функциональные зоны школы №46, специалисты предложили современное прочтение: светлую гамму и главный визуальный акцент – тетрис-принт. Школа готовит энергетиков, а тетрис символизирует сборку, логику и соединение элементов в систему. Важно услышать каждое пожелание коллектива и сделать так, чтобы школа стала не просто отремонтированной, а действительно удобной и вдохновляющей для детей, педагогов и родителей, - отметил Валентин Демидов.