Более 92 000 белгородских женщин и младенцев получили услуги по родовым сертификатам за 5 лет Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области за последние пять лет больше 92 тысяч женщин и новорожденных поучили услуги по родовым сертификатам. Это одна из ключевых мер поддержки, которая реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

По сертификату беременная женщина может выбрать медорганизацию для родов и наблюдения после беременности. Документ формируется в электронном виде при первом посещении женской консультации по месту жительства или уже в роддоме. Для профилактических осмотров ребенка сертификат также могут оформить в детской поликлинике.

В этом году общая сумма сертификата составляет 12 000 рублей. Из этой суммы 4 тыс. – на услуги женской консультации, 6 000 – услуги роддома, еще 2 000 - на оплату услуг детской поликлиники для осмотров новорожденного до года. Важно – обналичить эти средства нельзя. Кроме того, они покрывают только услуги по ОМС.

За пять лет на обеспечение этих целей Отделение СФР по Белгородской области перечислило медицинским организациям больше 523,6 миллиона рублей.