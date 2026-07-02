Больше 400 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

На дорогах Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили 445 нарушений ПДД. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Так, за езду в нетрезвом виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования от управления отстранили 13 автомобилистов. Еще 17 – за отсутствие водительского удостоверения.

К административной ответственности также привлекли 63 водителя за несоответствующую регламентам тонировку. На штрафы попали еще 67 автомобилистов, севших за руль технически неисправного транспорта.

Правоохранители также составили 40 административных материалов в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, 49 пешеходов заплатят штрафы за пересечение проезжей части в неустановленном месте.