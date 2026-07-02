В Белгородской области подросток на мотоцикле «заработал» пять административных материалов

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Корочанском округе Белгородской области несовершеннолетний мотоциклист «заработал» сразу пять административок, устроив гонку с преследованием. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что он молодой человек привлек внимание автоинспекторов, поскольку ехал без шлема.

Водитель проигнорировал законное требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Когда нарушителя все же остановили, выяснилось, что у 16-летнего подростка нет прав на управление транспортным средством.

В отношении молодого человека правоохранители в итоге составили пять административных материалов. За невыполнение требований об остановке предусматривает штраф от 7 до 10 тысяч рублей. За езду без прав – от5 до 15 тысяч рублей. За отсутствие страховки еще 800 рублей. За езду без шлема – 1500 рублей. А также от 500 до 800 рублей – за нарушение правил регистрации.

Помимо этого в отношении владельца мотоцикла, которым является другой 16-летний подросток, также составлен административный материал за передачу управления транспортным средством лицу без прав. Штраф – 30 тысяч рублей.

В ведомстве также добавили, что материалы передадут в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопросов о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание и о постановке нарушителей на учет.