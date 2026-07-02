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НовостиПроисшествия2 июля 2026 10:20

Водитель иномарки пострадала в ДТП под Белгородом

Автомобилистка на легковушке не разъехалась на перекрестке с «ГАЗом»
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В среду, 1 июля, в Белгородском округе при столкновении двух транспортных средств пострадала женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительной информации, около трех часов дня на пятом километре автодороги «Северо-восточный обход города Белгорода» на перекрестке неравнозначных дорог 61-летняя автомобилистка на «Форде» не уступила дорогу и врезалась в «ГАЗ», за рулем которого находился 30-летний водитель.

В результате автоаварии женщина получила травмы.