Водитель иномарки пострадала в ДТП под Белгородом

В среду, 1 июля, в Белгородском округе при столкновении двух транспортных средств пострадала женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительной информации, около трех часов дня на пятом километре автодороги «Северо-восточный обход города Белгорода» на перекрестке неравнозначных дорог 61-летняя автомобилистка на «Форде» не уступила дорогу и врезалась в «ГАЗ», за рулем которого находился 30-летний водитель.

В результате автоаварии женщина получила травмы.