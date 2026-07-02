Диспансеризацию в «Поездах здоровья» прошли больше 400 белгородских ветеранов СВО и членов их семей Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

С начала года в Белгородской области расширенную диспансеризацию в «Поездах здоровья» прошли 193 участника СВО и 214 членов их семей из Старого Оскола, Губкина, Белгорода, Белгородского, Алексеевского, Валуйского, Прохоровского и Корочанского округов. Выездные осмотры организованы адресно для участников спецоперации. Сегодня заключительный день, когда бригады передвижных медкомплексов работают в Корочанском и Прохоровском округах. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

За первое полугодие в «Поездах» специалисты выявили заболевание сердечно-сосудистой системы у 26 человек, еще у шести – подозрение на онкозаболевания, их направили на дополнительное обследование. Восемь ветеранов и членов их семей пройдут углубленную диагностику по поводу сахарного диабета II типа.

- Забота о здоровье каждого, кто защищал нас, - наша прямая задача. «Поезда здоровья» продолжат работу, о следующих выездах сообщим отдельно. Благодарю врачей за труд, - написала в соцсети врио главы региона.