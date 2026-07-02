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НовостиПроисшествия2 июля 2026 9:22

В Белгороде подросток на электросамокате сбил женщину

Пенсионерка получила травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде подросток на электросамокате сбил женщину

В Белгороде подросток на электросамокате сбил женщину

Фото: "КП" Архив.

Вчера, 1 июля, около половины десятого вечера, подросток на электросамокате сбил пожилую женщину. Предварительно известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Лиманского.

Одиннадцатилетний мальчик на электросамокате наехал на белгородку, которая шла по краю проезжей части. В результате ДТП женщина получила травмы.

В это же время в Белгородском округе на 663 км автодороги «М2 Крым» столкнулись легковушка и мотоцикл. По предварительной информации, 48-летняя автомобилистка на «Опеле Корса» при развороте на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и врезалась в «Сузуки». В результате столкновения 47-летний водитель двухколесного транспортного средства получил травмы.