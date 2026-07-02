В Белгороде и пригороде объявили ракетную опасность 2 июля

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекинском округе объявили ракетную опасность 2 июля. Сирена воздушной тревоге была запущена в муниципальных образованиях в 11:49.

Жителей призывают быть предельно осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь в помещении - не подходите к окнам. Если вы на улице - займите ближайшее укрытие, воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Отбой ракетной опасности в 11:56.