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НовостиПолитика2 июля 2026 8:58

В Белгороде и пригороде объявили ракетную опасность 2 июля

Жителям необходимо оставаться в безопасном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекинском округе объявили ракетную опасность 2 июля. Сирена воздушной тревоге была запущена в муниципальных образованиях в 11:49.

Жителей призывают быть предельно осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь в помещении - не подходите к окнам. Если вы на улице - займите ближайшее укрытие, воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Отбой ракетной опасности в 11:56.