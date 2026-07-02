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НовостиОбщество2 июля 2026 8:38

В Белгороде три выпускника набрали по 200 баллов за ЕГЭ

Число стобалльных работ в областном центре достигло 36
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде три выпускника набрали по 200 баллов за ЕГЭ

В Белгороде три выпускника набрали по 200 баллов за ЕГЭ

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде количество стобалльников увеличилось до 36 человек. Из них три выпускника смогли достичь максимального результата за ЕГЭ сразу по двум предметам. Это Павел Бусыгин из Шуховского лицея, который на 100 баллов сдал экзамены по русскому языку и химии. Иван Лаптев, выпускник школы №39, получил максимальные баллы на экзаменах по истории и русскому языку. А Полина Кирдеева, также выпускница Шуховского лицея, получила высший балл за ЕГЭ по химии и биологии.

За последние дни к стобалльникам присоединились Мария Брудковская и Иван Муравецкий, которые получили наивысший результат на экзамене по физике, Вадим Толбатов – по информатике, Эвелина Салифова – по обществознанию.

- Ребята, вы – гордость нашего города, своих школ, учителей и родителей! Желаю новых ярких побед и свершений. Пусть ваш дальнейший путь будет таким же успешным и блестящим, как эти результаты, - отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.