Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Белгородской области Фото: "КП" Архив.

Вчера, 1 июля, в Старооскольском округе Белгородской области при столкновении легковушки с грузовиком погибла женщина. Еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около 12:45 на федеральной трассе «М2 «Крым – Прохоровка – Губкин - Р298» столкнулись «КамАЗ», которым управлял 37-летний водитель, и «Чери», за руле которого находился 37-летний автомобилист.

В результате аварии на месте происшествия от полученных травм погибла 66-летняя пассажирка иномарки. Водитель легковушки и его пассажиры: 37-летняя женщина, 13-летний мальчик и 2-летняя девочка, получили травмы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.