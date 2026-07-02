Александр Шуваев проверил капремонт в Алексеевской ЦРБ Белгородской области Фото: скриншот видео.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области с рабочей поездкой побывал в Алексеевском округе. Александр Шуваев проверил капремонт центральной районной больницы и проинспектировал ремонтные работы в ЦМИ.

На капремонт ЦРБ в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» направили около 110 миллионов рублей. Работы были выполнены за год. Особое внимание уделили отделению реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Большой запрос в отделении от бойцов СВО.

В медучреждении уже начали обследовать жителей с использованием МРТ. Коллектив больницы попросил выделить дополнительно резервный генератор для томографа. Шуваев поручил профильному министерству оперативно решить вопрос.

- Планируем и дальше повышать доступность здравоохранения, обновлять инфраструктуру, обсуждать с федеральным центром включение наших учреждений в программы по модернизации, - отметил врио главы региона.

Еще одной точкой рабочей поездки стал ЦМИ в Алексеевке. Весной здесь приступили к капремонту. Планируется создать медиа-центр, интерактивные зоны и многофункциональные пространства. На работы выделили больше 102 миллионов рублей. Порядка 90 млн – субсидия от Росмолодежи в рамках федеральной программы «Регион для молодых». Остальные средства – из бюджета области. Полностью завершить работы на объекте планируют до 15 октября.