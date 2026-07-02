Белгородец пойдет под суд за госизмену, оправдание терроризма и призывы к экстремизму Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области житель областного центра отправится на скамью подсудимых. Мужчине инкриминируют причастность к государственной измене, участию в террористической организации, публичному оправданию терроризма, публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Следствие установило, что в 2024 году злоумышленник по собственной инициативе связался через мессенджер с представителем военизированной украинской организации, которая в РФ признана террористической, и вступил в это объединение. По указанию куратора он привлекал туда и других граждан, а также публиковал в открытой группе мессенджера посты с призывами вступить в террористическую организацию.

В этом же чате белгородец публиковал высказывания, в которых оправдывал терроризм, а также призывал к убийству представителей различных этнических групп.

Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Расследование уголовного дела сразу по четырем статьям завершили. Материалы передали в суд с утвержденным обвинительным заключением прокурора. Белгородцу грозит пожизненное лишение свободы.