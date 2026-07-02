В Красненском округе Белгородской области установят дополнительные водонапорные башни Фото: скриншот видео.

Накануне врио губернатора Белгородской области посетил Красненский округе. На встрече с жителями муниципалитета Александр Шуваев обсудил увековечивание памяти погибших бойцов на СВО и развитие коммунальной инфраструктуры.

В частности, в округе планируют дополнительно построить три водонапорные башни. Врио главы региона поручил профильным министерствам вместе с главой округа подробно проработать этот вопрос в ближайшее время.

Что касается увековечивания памяти погибших на спецоперации земляков, в школах продолжат оборудовать парты героев, уголки памяти. В округе также рассмотрят установку бюстов бойцов, обговорят размещение информации в музеях.

- У нас в стране есть много героев, которые в ходе боев проявляли настоящую отвагу. Многих я знаю лично. К большому горю, есть погибшие, и мы должны сохранить память об их мужестве и подвигах. Самое главное – индивидуальный подход к каждому бойцу и его истории, - подчеркнул Шуваев.