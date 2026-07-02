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НовостиПолитика2 июля 2026 6:09

Несколько беспилотников уничтожили над Белгородской областью в ночь на 2 июля

Противник продолжает атаковать с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданские объекты и мирное население Белгородской области с помощью беспилотников. Прошедшей ночью бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки противника. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, в ночь на 2 июля ВСУ атаковали 19 регионов России, в том числе и Белгородскую область, а также акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.