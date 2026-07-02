ВСУ за сутки 62 раза атаковали Белгородскую область Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки в результате атак со стороны вооруженных сил Украины в Белгородской области погибли два мирных жителя. Еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Противник 62 раза атаковал в 16 муниципалитетах региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- К большому сожалению, при атаках ВСУ погибли два мирных жителя. Это большая утрата для родных и близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Пострадали девять человек. Трое из них сейчас находятся на стационарном лечении. Уверен, что наши врачи сделают все возможное, чтобы помочь раненым быстрее вернуться домой, - написала в соцсети врио главы региона.

Шуваев также уточнил, что ВСУ, нанося удары по нашему региону, шесть раз применили артиллерию, авиацию и РСЗО. А также дважды сбросили взрывные устройства с БПЛА. Силы ПВО и все задействованные подразделения в общей сложности сбили и подавили 172 украинских беспилотника.