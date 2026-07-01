Сухо и жарко будет в Белгородской области 2 июля

Температура воздуха по области ночью от +15 до +20 градусов, днем будет +29 +34 градуса, местами сильная жара до +35 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 2 июля в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Осадков не предвидится. Ветер ночью слабый, днем переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью от +15 до +20 градусов, днем будет +29 +34 градуса, местами сильная жара до +35 градусов. В Белгороде ночью ожидается от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +31+35 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 112, 101 или 8 (4722) 39-99-99.