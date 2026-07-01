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НовостиПроисшествия1 июля 2026 14:02

Белгородец украл из общежития 100 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в Ракитянский районный суд
Алексей СЕРГУНИН
21-летний житель Ракитянского района незаконно проник в комнату общежития, где из кошелька похитил 100 тысяч рублей, принадлежавшие работнику коммерческого предприятия.

21-летний житель Ракитянского района незаконно проник в комнату общежития, где из кошелька похитил 100 тысяч рублей, принадлежавшие работнику коммерческого предприятия.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в апреле 2026 года 21-летний житель Ракитянского района незаконно проник в комнату общежития, где из кошелька похитил 100 тысяч рублей, принадлежавшие работнику коммерческого предприятия. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Надзорное ведомство муниципалитета утвердило обвинительное заключение по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Уголовное дело направлено в Ракитянский райсуд.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде задержали 24-летнего сластену.