Белгородские спасатели вытащили собаку из колодца

Выбраться из ямы глубиной около двух метров животное самостоятельно никак не могло. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Центр обработки вызовов Системы-112 30 июня около полудня позвонили жители города Короча. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Оказалось, что на улице Гагарина домашняя собака упала в пустой колодец. Хозяев питомца поблизости не было, а выбраться из ямы глубиной около двух метров животное самостоятельно никак не могло. К тому же длинная цепь окутывала шею собаки.

Очевидцы происшествия вытащить пострадавшего из западни не смогли, поэтому обратились за помощью к профессиональным спасателям. Хотя подобные случаи не входят в компетенцию сотрудников МЧС России, но в этот момент помощь людям не требовалась, и спасатели откликнулись на просьбу. Сотрудники поисково-спасательной службы подняли испуганное животное на поверхность и передали его очевидцам.