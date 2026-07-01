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НовостиПроисшествия1 июля 2026 14:00

Белгородские спасатели вытащили собаку из колодца

Животное упало в колодец, где ее шею опутала цепь
Алексей СЕРГУНИН
Выбраться из ямы глубиной около двух метров животное самостоятельно никак не могло.

Выбраться из ямы глубиной около двух метров животное самостоятельно никак не могло.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Центр обработки вызовов Системы-112 30 июня около полудня позвонили жители города Короча. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Оказалось, что на улице Гагарина домашняя собака упала в пустой колодец. Хозяев питомца поблизости не было, а выбраться из ямы глубиной около двух метров животное самостоятельно никак не могло. К тому же длинная цепь окутывала шею собаки.

Очевидцы происшествия вытащить пострадавшего из западни не смогли, поэтому обратились за помощью к профессиональным спасателям. Хотя подобные случаи не входят в компетенцию сотрудников МЧС России, но в этот момент помощь людям не требовалась, и спасатели откликнулись на просьбу. Сотрудники поисково-спасательной службы подняли испуганное животное на поверхность и передали его очевидцам.