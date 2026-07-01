Женщина погибла, четверо человек ранены в ДТП в Белгородской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 1 июля на 118 километре автодороги «М2 «Крым – Прохоровка – Губкин - Р298» Старооскольского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 12:45 столкнулись «КамАЗ» под управлением водителя 1989 года рождения с «Чери», за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения. В результате ДТП пассажирка «Чери» - женщина 1960 года рождения – погибла. Еще четверо человек получили травмы - водитель «Чери», его пассажиры: женщина 1989 года рождения, мальчик 2013 года рождения и девочка 2024 года рождения