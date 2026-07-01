Восемь водителей сели пьяными за руль на белгородских дорогах

85 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 49 автолюбителей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

30 июня сотрудники ГАИ зафиксировали на дорогах Белгородской области 478 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. От управления отстранены восемь нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей и шесть автомобилистов без прав.

15 автолюбителей нарушили правила перевозки детей, 47 водителей ехали на неисправном транспорте, 49 автомобилистов заплатят штраф за чрезмерную тонировку стекол.

85 пешеходов перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 49 автолюбителей.