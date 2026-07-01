Жару до +35 градусов обещают белгородские синоптики

Спасатели настоятельно советуют период высокой активности солнечных лучей не выходить на улицу. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

2 июля ожидается жаркая погода в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Максимальная температура воздуха поднимется до 35 градусов.

Спасатели настоятельно советуют период высокой активности солнечных лучей не выходить на улицу, надевать головные уборы, не купаться в необорудованных местах, не жечь мусор и сухую траву.

Водителям рекомендуют не оставлять детей и животных в машине, парковаться в тени, перед началом поездки проветривать салон автомобиля. Если же вам стало плохо за рулем, нужно остановиться, умыться и выпить воды.