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НовостиОбщество1 июля 2026 11:04

Жару до +35 градусов обещают белгородские синоптики

Спасатели призывают не жечь мусор
Алексей СЕРГУНИН
Спасатели настоятельно советуют период высокой активности солнечных лучей не выходить на улицу.

Спасатели настоятельно советуют период высокой активности солнечных лучей не выходить на улицу.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

2 июля ожидается жаркая погода в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Максимальная температура воздуха поднимется до 35 градусов.

Спасатели настоятельно советуют период высокой активности солнечных лучей не выходить на улицу, надевать головные уборы, не купаться в необорудованных местах, не жечь мусор и сухую траву.

Водителям рекомендуют не оставлять детей и животных в машине, парковаться в тени, перед началом поездки проветривать салон автомобиля. Если же вам стало плохо за рулем, нужно остановиться, умыться и выпить воды.