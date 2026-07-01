В Белгороде задержали 24-летнего сластену

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) фигуранту грозит до двух лет тюрьмы. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Представители супермаркета, расположенного на бульваре Юности в Белгороде, сообщили в полицию о пропаже товара на общую сумму около пяти тысяч рублей. Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний нигде не работающий местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник взял с собой коробку с шоколадками и, минуя кассу, вышел на улицу. Все похищенное он съел. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородка под одеждой вынесла из супермаркета пять коробок с шоколадом.