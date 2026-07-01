14-летний белгородец на самокате сбил пенсионерку

14-летний подросток не имел прав управления электросамокатом. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 30 июня на улице Ленина в городе Строитель Яковлевского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 14:10 не имеющий прав управления 14-летний подросток на электросамокате Kugoo наехал на 64-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пенсионерка получила травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Губкине Белгородской области столкнулись «Пежо» и «УАЗ».