Год исправительных работ за угрозу убийства получил белгородец

Увидев даму в компании другого мужчины, ревнивый злоумышленник схватил кухонный нож и, приставив лезвие к груди потерпевшего, пригрозил ему: «Я убью тебя». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что 18 февраля текущего года 47-летний житель Грайворонского района в нетрезвом виде зашел в гости к бывшей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Увидев даму в компании другого мужчины, ревнивый злоумышленник схватил кухонный нож и, приставив лезвие к груди потерпевшего, пригрозил ему: «Я убью тебя». Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший сумел выхватить нож и уйти.

Подсудимый полностью признал вину. Он компенсировал причиненный моральный вред, добровольно выплатив потерпевшему компенсацию в 50 тысяч рублей.

В итоге фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Ему назначен год исправительных работ с ежемесячным удержанием 15 процентов из зарплаты в доход государства.