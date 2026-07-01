Врио губернатора Белгородской области осмотрел предприятия АПК в Ракитянском округе Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области с рабочей поездкой побывал в Ракитянском округе. Александр Шуваев посетил крупные агропромышленные площадки в муниципалитете, а также вручил ключи от новых квадратных метров многодетным семьям округа.

Так, на производственной площадке ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов», который входит в структуру агропромышленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» на сегодняшний день работают почти 170 сотрудников. За прошлый год объем производства комбикорма достиг 671,7 тыс. тонн.

Александр Шуваев обсудил с трудовым коллективом завода насущные вопросы, в первую очередь безопасность жителей. Врио главы региона отметил, что защита приграничных территорий – в приоритете. Вместе с Минобороны РФ региональные власти развивают систему противодействия БПЛА.

Еще одной точкой рабочей поездки стал социальный кластер агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» в селе Солдатское. В корпоративном микрорайоне созданы все условия для жизни и работы: комфортное жилье, детский сад ФОК с бассейном.

- Приятно видеть, что крупные производственные объединения не только создают рабочие места, но и инвестируют в развитие территорий. Все для того, чтобы наши семьи чувствовали себя уверенно, жили достойно и растили детей, - заметил врио главы региона.

В рамках региональной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем врио губернатора вручил ключи от нового жилья четырем многодетным семьям муниципалитета.

- Особенно важно, что среди новоселов – семья, которая воспитывает ребенка с инвалидностью. Для них это не просто новое жилье, а возможность создать более комфортные и безопасные условия для самого дорогого человека. Когда в доме живет особенный ребенок, каждая деталь имеет значение: доступная среда, тишина, продуманное пространство, - отметил Александр Шуваев.