Нельзя останавливаться и парковаться вдоль улицы Вокзальная в Белгороде

Фото из соцсетей Валентина Демидова.

1 июля в областном центре продолжается работа над полнометражным фильмом «Белгородская рапсодия». Об этом в соцсетях сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Поэтому до 20:00 будет ограничена остановка и стоянка автомобилей вдоль улицы Вокзальная

Чиновник отметил, что фильм рассказывает о горожанах, которые в чрезвычайных обстоятельствах работают, учится, создают семьи. О городе, который в условиях СВО научился жить и продолжает развиваться.

- Важно, что идея проекта принадлежит белгородцам - это делает картину искренней и живой, - подытожил Валентин Демидов.