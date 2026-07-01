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НовостиОбщество1 июля 2026 8:02

Нельзя останавливаться и парковаться вдоль улицы Вокзальная в Белгороде

В городе продолжают снимать фильм «Белгородская рапсодия»
Алексей СЕРГУНИН
Фото из соцсетей Валентина Демидова.

Фото из соцсетей Валентина Демидова.

1 июля в областном центре продолжается работа над полнометражным фильмом «Белгородская рапсодия». Об этом в соцсетях сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Поэтому до 20:00 будет ограничена остановка и стоянка автомобилей вдоль улицы Вокзальная

Чиновник отметил, что фильм рассказывает о горожанах, которые в чрезвычайных обстоятельствах работают, учится, создают семьи. О городе, который в условиях СВО научился жить и продолжает развиваться.

- Важно, что идея проекта принадлежит белгородцам - это делает картину искренней и живой, - подытожил Валентин Демидов.