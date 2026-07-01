Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июля 2026 7:09

Свыше 23 миллионов рублей забрали у белгородцев мошенники

Жертвами киберпреступников стали 43 человека
Алексей СЕРГУНИН
Четверо пожилых людей из Белгорода, Губкинского и Яковлевского округов отдали курьерам 13 миллионов.

Четверо пожилых людей из Белгорода, Губкинского и Яковлевского округов отдали курьерам 13 миллионов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 22 по 28 июня в Белгородской области зарегистрированы 32 мошенничества и 11 дистанционных краж. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Аферисты похитили у жителей нашего региона более 23 миллионов рублей, из которых свыше трех миллионов – кредитные деньги

Четверо пожилых людей из Белгорода, Губкинского и Яковлевского округов отдали курьерам 13 миллионов. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).