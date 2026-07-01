Свыше 23 миллионов рублей забрали у белгородцев мошенники

Четверо пожилых людей из Белгорода, Губкинского и Яковлевского округов отдали курьерам 13 миллионов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 22 по 28 июня в Белгородской области зарегистрированы 32 мошенничества и 11 дистанционных краж. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Аферисты похитили у жителей нашего региона более 23 миллионов рублей, из которых свыше трех миллионов – кредитные деньги

Четверо пожилых людей из Белгорода, Губкинского и Яковлевского округов отдали курьерам 13 миллионов. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).