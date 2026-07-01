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НовостиСпорт1 июля 2026 7:03

Белгородец выиграл первенство России по бадминтону

Михаил Клушин везет из Подмосковья три золота
Алексей СЕРГУНИН
Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКСе.

Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКСе.

В подмосковном Раменском финишировало первенство России по бадминтону среди юниоров с поражением опорно-двигательного аппарата. Белгородскую область на турнире представлял атлет Центра адаптивных видов спорта «Вершина» Михаил Клушин.

Воспитанник Сергея Толмачева трижды поднимался на высшую ступень пьедестала. Михаил выиграл соревнования в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Ранее в этом году Клушин привез три награды из Серпухова. Он победил в смешанном разряде в паре с Анастасией Богдановой из Чувашии, стал вторым в парном разряде вместе с москвичом Тимофеем Бокаревым и завоевал серебро в одиночном разряде.