Белгородец выиграл первенство России по бадминтону

Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКСе.

В подмосковном Раменском финишировало первенство России по бадминтону среди юниоров с поражением опорно-двигательного аппарата. Белгородскую область на турнире представлял атлет Центра адаптивных видов спорта «Вершина» Михаил Клушин.

Воспитанник Сергея Толмачева трижды поднимался на высшую ступень пьедестала. Михаил выиграл соревнования в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Ранее в этом году Клушин привез три награды из Серпухова. Он победил в смешанном разряде в паре с Анастасией Богдановой из Чувашии, стал вторым в парном разряде вместе с москвичом Тимофеем Бокаревым и завоевал серебро в одиночном разряде.