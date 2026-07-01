Склад и сарай горели в Белгороде

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В последний день июня на территории Белгородской области зарегистрированы пять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Белгороде на улице Анощенко огонь охватил сарай. На улице Константина Заслонова в складском помещении огнем повреждены банки с краской и отделочные материалы. В обоих случаях причина возгорания в настоящее время устанавливается. На улице Красносельская загорелось дерево. Предполагаемая причина происшествия - внесенный источник зажигания.

В селе Принцевка Валуйского округа пламя повредило сарай. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В садовом некоммерческом товариществе «Золотая нива» в Старооскольском округе вспыхнула баня. Предположительно, к пожару привел недостаток изготовления печного оборудования.