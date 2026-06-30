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НовостиПолитика30 июня 2026 19:50

Над Белгородской областью уничтожили беспилотники ВСУ

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные попытки атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам в Белгородской области. Противник продолжает наносить удары с применением беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, 30 июня с семи часов утра до восьми часов вечера ВСУ ударили по 14 регионам России, в том числе по Белгородской области, а также по акватории Азовского моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.