Над Белгородской областью уничтожили беспилотники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные попытки атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам в Белгородской области. Противник продолжает наносить удары с применением беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, 30 июня с семи часов утра до восьми часов вечера ВСУ ударили по 14 регионам России, в том числе по Белгородской области, а также по акватории Азовского моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.