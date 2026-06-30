В Белгороде сакуры с Чумичова пересадят в парк Ленина

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В Белгороде с 29 июня для проведения реконструкции перекрыли участок дороги на улице Чумичова. Сейчас озеленители занимаются пересадкой растений с разделительной полосы. В ходе капремонта ее сузят, чтобы расширить проезжую часть и снизить аварийность на этом участке дороги.

В мэрии областного центра рассказали, что 25 сакур и около 2000 злаковых временно перекочуют в теплицы Белгорблагоустройства. Осенью деревья дополнят аллею в парке Ленина, а кусты злаковых высадят на городские клумбы.

После капремонта, который планируют завершить к концу осени, на разделительной полосе высадят новые растения – 92 дерева-крупномера и больше шести тысяч кустарников. Для защиты растений при обработке дорог осенью и зимой будет увеличена высота бортового камня.