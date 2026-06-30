В Белгородской области стоимость окрошки за год увеличилась на 3%

В Белгородской области за год окрошка подорожала на 3% Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области за год на 3% увеличилась стоимость самого летнего блюда. «Индекс окрошки» рассчитали эксперты регионального отделения Банка России. В стандартный набор для расчетов взяли: куриные яйца, вареную колбасу, свежие огурцы, картофель, зелень, соль и сметану. При расчете индекса не учитывали кефир, воду и квас – тут дело вкуса. Цены на продукты сравнивали за май 2025 и май 2026-го.

В связи с высокой урожайности прошлого года картофель подешевел на 56%. На 4% снизилась цена на сметану и на 1% - уменьшилась стоимость десятка яиц.

При этом цена на соль возросла на 55%. Но на итоговую сумму блюда это особо не влияет, поскольку ее не так много надо. Также серьезно подорожали свежие огурцы и зелень – 16% и 8% соответственно. Тут сказались холодная зима и весна, а также затраты на обогрев теплиц. Почти на 12% подорожала вареная колбаса – на повышение стоимости повлияли подорожавшее сырье и издержки производителей.

Итого, средняя стоимость окрошки на семью из четырех человек в мае этого года составила 1 357,54 руб. Тогда как в мае прошлого года кастрюльку летнего блюда можно было приготовить за 1 349,22 руб.

- Подобные индексы наглядно показывают работу рыночных механизмов. С одной стороны, есть рост издержек (что видно на примере овощей), с другой – конкуренция на рынке позволяют заметно снижать цены на некоторые продукты. В итоге баланс сместился в сторону умеренного удорожания. Окрошка по-прежнему остается доступным летним блюдом. За год стоимость готового блюда увеличилась почти на 3%, что существенно ниже годовой инфляции по региону – 5,3%, – рассказала главный экономист белгородского отделения Банка России Юлия Добрунова.