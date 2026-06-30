На участие в выборах губернатора Белгородской области документы подали пять кандидатов Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев подал документы на участие в выборах губернатора региона, которые состоятся в единый день голосования 20 сентября 2026 года. О своих намерениях врио главы региона сообщил в социальных сетях.

Отметим, по данным регионального избиркома, на участие в предстоящих выборах на должность руководителя области заявились еще четыре кандидата. От партии КПРФ выступит Валерий Шевляков, от ЛДПР – Евгений Дремов. «Справедливую Россию» представит Владимир Абельмазов, а от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в числе первых документы подал Артем Зотов.