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НовостиОбщество30 июня 2026 13:49

Жарко и без осадков будет в Белгородской области 1 июля

Днем температура воздуха достигнет +32 градусов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Жарко и без осадков будет в Белгородской области 1 июля

Жарко и без осадков будет в Белгородской области 1 июля

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в первый день июля на территорию Белгородской области придет 30-градусная жара. Существенных осадков не прогнозируют, ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть с севера. Ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем не превысит 10 м/с.

По области температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла, днем потеплеет до +27…+32 градусов. В областном центре ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +28… +30 градусов.

В региональном МЧС жителям и гостям области рекомендуют носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей и обязательно брать с собой бутылочку с водой. Постарайтесь не находиться долго на улице в период максимальной солнечной активности.