В Белгороде сотрудники коммунальных служб завершают установку 121 вазона с цветами Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде озеленители продолжают украшать улицы и общественные пространства цветочными композициями. Для вертикального озеленения завершается установка 121 модульной вазонной конструкции. Они позволяют зонировать пространство, создают яркие акценты в городской среде, а также улучшают микроклимат за счет повышения влажности воздуха.

Для создания композиций озеленители БГБ заранее высадили в кашпо 1508 растений. Они разрастались и набирались сил в теплицах, а теперь будут радовать горожан и гостей областной столицы у остановки «Энергомаш», возле «МегаГринна» и у Художественного музея. На пересечении Гражданского проспекта и улицы Князя Трубецкого, на улицах Белгородского полка и 50-летия Белгородской области.

В мэрии отметили, что ассортимент растений в вазонах подобран по принципу контрастности форм и непрерывного декоративного эффекта. В кашпо высажены плектрантус, ипомея, пелея, хлорофитум, альтернантера, мюленбекия, герань плющелистная, колеус.