В Белгородской области до конца августа отремонтируют дорогу в Губкинском округе

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В Губкинском округе Белгородской области продолжается ремонт автомобильной доги Вислая Дубрава – Русановка – Чапкино. Протяженность объекта составляет 9,5 километров.

В региональном Минтрансе рассказали, что участок дороги, который приводят в нормативное состояние, проходит сразу через два населенных пункта. Он начинается на повороте на Вислую Дубраву, проходит через село по улице Каштановая и заканчивается в селе Чапкино на улице Раздольная.

На сегодняшний день работники подрядной организации уже обновили дорожное полотно. Сейчас специалисты ведут работы по укреплению обочин и ремонту пересечений и примыканий. Кроме того, на участке планируют обновить остановки общественного транспорта. Также в ходе работ обустроят тротуар, обновят перильное и барьерное ограждение. Дорожники также отремонтируют водопропускные трубы, а в завершении работ установят знаки и нанесут горизонтальную разметку.

Полностью завершить ремонт участка дороги планируют к концу августа.