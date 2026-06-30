Белгородец попал под уголовное дело за кражу женской сумочки Фото: "КП" Архив.

С заявлением о краже женской сумки в полицию Белгорода обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что возвращалась домой, попутно решила вырвать сорняки на клумбе у подъезда и оставила сумку на скамейке. А проходивший мимо мужчина с собакой, недолго думая, прихватил чужое имущество.

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Мужчина признался, что кражу совершил спонтанно, приметим оставленную без присмотра вещь. В сумке находились документы, мобильник и наличные. Общая сумма ущерба составила около 7800 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что похищенную вещь изъяли у белгородца и скоро вернут владелице. А в отношении фигуранта завели уголовное дело за кражу. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.