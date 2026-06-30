В Губкине Белгородской области столкнулись «Пежо» и «УАЗ» Фото: "КП" Архив.

Вчера около 09:20 утра в городе Губкин Белгородской области столкнулись «Пежо» и «УАЗ». По предварительной информации, 53-летний водитель иномарки не уступил дорогу отечественному автомобилю, которым управлял 58-летний мужчина. В результате аварии пострадала 49-летняя пассажирка «УАЗа».

Еще два ДТП с пострадавшими произошли в Белгороде и Ровеньском округе вчера в 09:30. Предварительно известно, что областном центре в салоне пассажирской маршрутки, которой управлял 36-летний водитель, упала 79-летняя женщина. Пенсионерка получила травмы.

В Ровеньском округе 76-летний водитель за рулем «Ауди» врезался в «ВАЗ-11113», которым управлял 59-летний автомобилист. В результате столкновения травмы получил водитель отечественной легковушки.