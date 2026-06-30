Входную арку в парке Ленина в Белгороде украсили цветы и бабочки

Фото: @beladm31

В Белгороде к 70-летнему юбилею парка Ленина его входную арку украсили уникальной летней композицией. Сотни нежных цветов закреплены на металлокаркасе, смонтированном на верхней части арки.

На цветочной композиции также разместили 32 бабочки из композита. Размах крыльев самой большой из них составляет один метр. Мастера вручную раскрасили каждую бабочку, чтобы даже малейшая деталь была видна.

Напомним, в рамках реконструкции парка ранее отреставрировали арку, вернув ей исторический облик. Лепной декор и скульптуры также отремонтировали в мастерских и вернули в ниши. У центрального входа в парк установили радиусное ограждение – такое же было при открытии парка в 1950-60 годах.