В Белгороде каток с Соборной площади хотят перенести на «Берега» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде власти решают судьбу большого катка, который раньше устанавливали в новогодние праздники на соборной площади. Прошедшей зимой его не ставили из-за сложной оперативной обстановки. Сейчас масштабная конструкция находится на хранении. Но в будущем она может обрести постоянное место.

Предварительно, каток могут установить на площадке возле Галереи сказок на набережной парка «Берега». Об этом рассказал мэр областной столицы Валентин Демидов.

- Сезонный монтаж и демонтаж обходится достаточно дорого. Дал поручение найти постоянное место – предварительно рассматриваем участок у Галереи сказок на набережной парка «Берега». Жду смету, - поделился глава администрации города.