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НовостиОбщество30 июня 2026 11:08

В Белгороде каток с Соборной площади хотят перенести на «Берега»

Каток может на постоянной основе обосноваться рядом с Галереей сказок
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде каток с Соборной площади хотят перенести на «Берега»

В Белгороде каток с Соборной площади хотят перенести на «Берега»

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде власти решают судьбу большого катка, который раньше устанавливали в новогодние праздники на соборной площади. Прошедшей зимой его не ставили из-за сложной оперативной обстановки. Сейчас масштабная конструкция находится на хранении. Но в будущем она может обрести постоянное место.

Предварительно, каток могут установить на площадке возле Галереи сказок на набережной парка «Берега». Об этом рассказал мэр областной столицы Валентин Демидов.

- Сезонный монтаж и демонтаж обходится достаточно дорого. Дал поручение найти постоянное место – предварительно рассматриваем участок у Галереи сказок на набережной парка «Берега». Жду смету, - поделился глава администрации города.