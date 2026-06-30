От удара дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ атаковали беспилотниками населенные пункты в трех муниципалитетах Белгородской области. Ранен еще один мирный житель. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

В селе Криничное Ракитянского округа из-за детонации украинского беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочные ранения головы и тела. Пострадавший самостоятельно обратился в Ракитянскую центральную районную больницу. Госпитализация не потребовалась, после оказания помощи продолжит лечение в амбулаторных условиях.

Кроме того, в населенном пункте после детонации второго FPV-дрона в пяти автомобилях разбиты стекла и посечены кузова.

В селе Отрадное Белгородского округа от удара дрона повреждена кабина ГАЗели. Осколками также посекло фасад и остекление объекта торговли. В хуторе Церковный после атаки FPV-дрона поврежден грузовик. В селе Красный Октябрь из-за детонации БПЛА о дорожное полотно посечены две машины.

Недалеко от села Доброе в Шебекинском округе после взрыва дрона поврежден грузовик. В селе Нежеголь при атаке FPV-дрона повреждена легковушка.