Под Белгородом отечественная легковушка влетела в иномарку

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В понедельник, 29 июня, в поселке Северный Белгородского округа столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате аварии пострадала женщина.

По предварительной информации, около 16:15 41-летняя автомобилистка на «ВАЗ-2112» на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и врезалась в «Форд», которым управлял 19-летний водитель. Женщина получила травмы.

Около пяти часов вечера в Вейделевском округе столкнулись «Джили», за рулем которого находилась 37-летняя женщина, и «ВАЗ-2112», которым управлял 53-летний мужчина. В результате аварии травмы получил водитель отечественной легковушки.