Мэр Белгорода поручил за две недели убрать поросль и сухостой вдоль дорог

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В ходе еженедельного совещания городские власти приняли ряд решений, касающихся озеленения Белгорода. Подробнее об этом рассказал мэр областного центра Валентин Демидов.

В частности, напротив спортивного кластера на второй очереди набережной парка «Берега» планируют создать большую аллею сирени. Высадка будет многоярусной, кустарники дополнят деревьями липы.

Осенью на Корочанской, а после и на всех въездных магистралях в городе начнут высаживать кустарники, которые создадут «зеленые коридоры». А непосредственно ко Дню города будут отремонтированы въездные арки.

Валентин Демидов также поручил в течение двух недель на объездных дорогах расчистить все придорожные территории от поросли и сухостоя.

- К качеству покоса и уборки есть вопросы. Поручил службам оперативно исправить замечания. Отдельное поручение касается Сосновки. Задачу ставил ранней весной, выполнили некачественно. Территория заросла, нет ухоженного вида, - отметил градоначальник.