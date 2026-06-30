В Белгородской области три девушки пострадали при столкновении легковушек

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Вчера, 29 июня, в Новом Осколе около трех часов дня при столкновении двух иномарок пострадала 19-летняя девушка. По предварительной информации, 20-летний водитель «Фольксвагена» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Форд», за рулем которого находилась 38-летняя автомобилистка. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила пассажирка «Фольксвагена».

Об аналогичной аварии, произошедшей в Старом Осколе, рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. предварительно установлено, что около одиннадцати часов вечера 28-летний водитель «ВАЗ 2114» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Гранта», которой управлял 26-летний автомобилист. В результате столкновения травмы получили две 18-летние пассажирки «Лады».