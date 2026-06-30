За неделю в Белгородской области восстановили 69 поврежденных атаками домов и квартир

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В Белгородской области за прошедшую неделю подрядные организации восстановили 69 домов и квартир, которые были повреждены в результате атак со стороны вооруженных сил Украины. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

По данным Оперштаба, только в Белгороде в период с 22 по 28 июня удалось полностью отремонтировать 55 жилых объектов. Еще шесть домов и квартир строители восстановили в Шебекинском округе. В Белгородском муниципальном образовании расписки получены по четырем адресам. Также работы полностью завершены на одном объекте в Краснояружском округе. Еще по два дома отремонтировали в Валуйском, Грайворонском и Краснояружском округах.