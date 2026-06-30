В Белгороде 33 выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ

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В Белгороде по результатам сдачи единого государственного экзамена 33 выпускника набрали 100 баллов. Трое из них достигли максимального результата сразу по двум предметам. Об этом по итогам совещания с заместителями и руководителями профильных подразделений рассказал мэр областного центра Валентин Демидов. Глава администрации города отметил, что на сегодня результаты ЕГЭ уже превосходят показатели прошлого года.

В ходе совещания городские власти также обсудили прошедшие на выходных выпускные вечера в школах. Все мероприятия прошли с учетом оперативной обстановки без инцидентов и замечаний. Всего в этом году из школ города выпустились 1697 одиннадцатиклассников.