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НовостиОбщество30 июня 2026 7:57

В Белгороде 33 выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ

Трое школьников смогли набрать максимальный результат сразу по двум предметам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде по результатам сдачи единого государственного экзамена 33 выпускника набрали 100 баллов. Трое из них достигли максимального результата сразу по двум предметам. Об этом по итогам совещания с заместителями и руководителями профильных подразделений рассказал мэр областного центра Валентин Демидов. Глава администрации города отметил, что на сегодня результаты ЕГЭ уже превосходят показатели прошлого года.

В ходе совещания городские власти также обсудили прошедшие на выходных выпускные вечера в школах. Все мероприятия прошли с учетом оперативной обстановки без инцидентов и замечаний. Всего в этом году из школ города выпустились 1697 одиннадцатиклассников.