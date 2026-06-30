Семилетний мальчик попал под колеса иномарки в Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня, около половины третьего дня в городе Губкин под колесами иномарки пострадал ребенок. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Форд», сбил на проезжей части 7-летнего мальчика. Известно, что ребенок пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы.

Похожее ДТП вчера около семи часов утра произошло в Старом Осколе. По предварительной информации, на проспекте А. Угарова г. 61-летний водитель на «Рено» сбил на дороге 40-летнюю женщину. Оскольчанка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получила травмы.