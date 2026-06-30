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НовостиОбщество30 июня 2026 7:02

В белгородском селе Роговатое специалисты водоканала начали ремонт скважин

Полностью завершить работы планируют в июле
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В белгородском селе Роговатое специалисты водоканала начали ремонт скважин

В белгородском селе Роговатое специалисты водоканала начали ремонт скважин

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Роговатое Старооскольского округа Белгородской области специалисты водоканала начали ремонтировать водозаборные скважины, которые расположены на улицах Лесная и Мичурина. В ходе работ установят частотное оборудование скважин и автоматики. Кроме того будут построены участки водовода от самих скважин к распределительным сетям. Это позволит исключить из системы водоснабжения водонапорные башни.

На данный момент специалисты уже смонтировали 75 метров водовода на скважине по ул. Лесной. На объекте также выполнена обвязка и установлено оборудование системы автоматического управления скважиной. На водозаборной скважине по ул. Мичурина работники устанавливают новое оборудование и 40 метров водовода.

Полностью завершить работы в населенном пункте планируют в июле. Порядка тысячи жителей населенного пункта в итоге получат качественное водоснабжение.