В белгородском селе Роговатое специалисты водоканала начали ремонт скважин Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Роговатое Старооскольского округа Белгородской области специалисты водоканала начали ремонтировать водозаборные скважины, которые расположены на улицах Лесная и Мичурина. В ходе работ установят частотное оборудование скважин и автоматики. Кроме того будут построены участки водовода от самих скважин к распределительным сетям. Это позволит исключить из системы водоснабжения водонапорные башни.

На данный момент специалисты уже смонтировали 75 метров водовода на скважине по ул. Лесной. На объекте также выполнена обвязка и установлено оборудование системы автоматического управления скважиной. На водозаборной скважине по ул. Мичурина работники устанавливают новое оборудование и 40 метров водовода.

Полностью завершить работы в населенном пункте планируют в июле. Порядка тысячи жителей населенного пункта в итоге получат качественное водоснабжение.